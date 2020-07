Italiani in vacanza ai tempi del post-coronavirus. Tre su quattro sono già pronti a partire tra prestiti e bonus. Ecco quali sono le mete preferite (Di martedì 28 luglio 2020) Il 75% degli Italiani sono pronti a partire. Sembra proprio che la pandemia appena trascorsa non abbia fermato la voglia di molti di andare in vacanza, e sono quindi tante le famiglie che riusciranno a concedersi il meritato periodo di pausa, anche grazie al famoso bonus vacanza e al ricorso, ormai sempre più massiccio, ai prestiti personalizzati. 3 Italiani su 4 pronti a partire A oggi sono innumerevoli le famiglie che hanno difficoltà a coprire tutti i costi di uno spostamento, ma nonostante questo sono pochi gli Italiani ... Leggi su lanotiziagiornale

Dovevano essere i giorni della spensieratezza, e si sono trasformati in tragedia. Questa la sorte di un giovane messinese, Davide Luna, 19 anni, vittima di un incidente mortale ieri sera poco dopo la ...

HelloBeach App e Salento.it: un sodalizio all’insegna dell’innovazione digitale

Vacanze brevi e in Italia: questo il trend dell’estate 2020, messa duramente alla prova dalla pandemia in corso. Benché i numeri relativi alle prenotazioni non siano ancora in linea con gli standard c ...

