Irene Capuano è incinta? Sul web scoppia il caos dopo una foto sospetta: lei risponde (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) In questi giorni si è molto parlato di Irene Capuano e della possibilità che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa essere incinta. A scatenare immediatamente la curiosità dei fan è stata una FOTO alquanto sospetta pubblicata dalla protagonista. Nel dettaglio, la dama ha pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia di una sua amica mentre entrambe sfoggiano un pancino inaspettato. Anche la frase annessa al di sotto lascia intendere un’inequivocabile verità. Ad ogni modo, vediamo cosa ha detto la diretta interessata in merito. I rumors su Irene Capuano Molti fan ritengono che Irene Capuano sia incinta. La dama ha pubblicato lo scatto di un pancino e ... Leggi su kontrokultura

