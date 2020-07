Iraq, proteste antigovernative in Piazza Tahrir a Baghdad – Il video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Immagini delle proteste antigovernative in Piazza Tahrir a Baghdad, Iraq. Manifestazioni volte a contrastare corruzione, disoccupazione e carenza di servizi pubblici nel paese. Le persone sono guidate dalla mancanza di servizi ed elettricità, proprio mentre l’Iraq sta attraversando una forte ondata di caldo. Piazza Tahrir, a Baghdad, è stata l’epicentro di un movimento di protesta scoppiato nell’ottobre dello scorso anno e morto negli ultimi mesi a causa della pandemia da Coronavirus. video editing: Vincenzo Monaco Leggi anche: Iraq, una marea femminista scende in Piazza contro i divieti di al Sadr – Le foto ... Leggi su open.online

Carmela_oltre : RT @radio3mondo: I principali temi della nostra rassegna della stampa estera di oggi: nuova ondata di #coronavirus; proteste USA; scontri i… - GiuseppeGp86g : RT @radio3mondo: I principali temi della nostra rassegna della stampa estera di oggi: nuova ondata di #coronavirus; proteste USA; scontri i… - Radio3tweet : RT @radio3mondo: I principali temi della nostra rassegna della stampa estera di oggi: nuova ondata di #coronavirus; proteste USA; scontri i… - laboescapes : RT @radio3mondo: I principali temi della nostra rassegna della stampa estera di oggi: nuova ondata di #coronavirus; proteste USA; scontri i… - MarinaLalovic : RT @radio3mondo: I principali temi della nostra rassegna della stampa estera di oggi: nuova ondata di #coronavirus; proteste USA; scontri i… -