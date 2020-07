Iran: detenuta anglo-australiana trasferita in carcere duro (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - TEHERAN, 28 LUG - La cittadina anglo-australiana Kylie Moore-Gilbert, che era detenuta nella prigione di Evin a Teheran per una condanna a dieci anni con accuse di spionaggio, è stata ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TEHERAN, 28 LUG - La cittadina anglo-australiana Kylie Moore-Gilbert, che era detenuta nella prigione di Evin a Teheran per una condanna a dieci anni con accuse di spionaggio, è stata trasfer ...

Kylie Moore-Gilbert, l'accademica trasferita in un carcere duro nel deserto iraniano: «Danneggiata la mia salute mentale»

Kylie Moore-Gilbert, accademica britannico-australiana detenuta in Iran è stata trasferita in un carcere del deserto nota per le sue pessime condizioni. Kylie Moore-Gilbert, accademica con studi a Cam ...

