Inzaghi: “Il Brescia non è da sottovalutare, deciderò la formazione senza pensare al Napoli” (Di martedì 28 luglio 2020) Alla vigilia della gara contro il Brescia, sui canali della Lazio ha parlato Simone Inzaghi. “Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un’ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli. Quella contro la squadra di Lopez sarà una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione. Dopo l’allenamento di oggi e il risveglio muscolare di domani vedrò le condizioni di chi ha giocato a Verona, senza contare i lungodegenti Leiva, Lulic e Radu. È un po’ prematuro dire chi scenderà in campo. Deciderò la formazione solo pensando al Brescia, senza pensare al Napoli: queste ultime due ... Leggi su ilnapolista

