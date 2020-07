Investire il Recovery Fund sulle donne, madri e lavoratrici (Di martedì 28 luglio 2020) La pandemia ha dimostrato la vulnerabilità del nostro sistema economico e sociale e quindi la necessità di cambiarlo per renderlo migliore. La sua fragilità d’altra parte era già evidente nella lettura in parallelo di alcuni dati significativi per capire lo stato dell’arte di un paese.Nel 2019 sono nati in Italia meno bambini dell’anno precedente, secondo una sequenza ormai decennale. Molto meno di quanto le persone desiderino. Esattamente la metà. Tra il desiderio e la realtà ci sono gli ostacoli che si frappongono alla scelta libera di maternità e paternità: dalla precarietà del lavoro, al costo dei pochi servizi all’infanzia, al peso non condiviso dei lavori di cura sulle spalle delle donne, alla rigidità dei modelli organizzativi delle imprese, alla tassa ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Investire Recovery Recovery Fund: Di Maio, investire sul privato, imprese volano per occupazione Il Sole 24 ORE Manfredi: “Università del Sud appetibili per gli studenti Nord”

Ministro Manfredi: “I fondi per investire sulle università de meridione ci sono: dal piano per il Sud alle risorse che arriveranno appunto dal Recovery Fund. Sono investimenti necessari per le regioni ...

Le 10 mosse per un Recovery Plan che lanci la circular economy

L’economia circolare come volano per la ripresa dell’Italia. È l’auspicio di Edo Ronchi presidente del Circular Economy Network: «Utilizziamo i 209 mld per una ripresa tutta green, ce lo chiede l'Ue».

