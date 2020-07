"Inutile fagiano, a quando le leggi razziali?". Chef Rubio, balle spaziali e frasi raccapriccianti contro Salvini (Di martedì 28 luglio 2020) Deve avere davvero poco da fare Chef Rubio, in questi giorni. Già, il presunto cuoco sforna infatti un insulto circa ogni ora contro Matteo Salvini, con i consueti toni irriferibili, con la consueta volgarità e violenza verbale. Ed eccoci dunque all'ultima porcheria sfornata da Rubio su Twitter, laddove si è prodotto nel seguente - e finissimo - pensiero: "Secondo quell'Inutile fagiano di Salvini i neri del terzo mondo non possono diventare medici o ricercatori, ma devono attenersi alle mansioni a cui li abbiamo destinati: raccogliere i pomodori e fare le badanti. Mmmm, a quando le leggi razziali?", conclude Chef Rubio il suo delirio dando per ... Leggi su liberoquotidiano

