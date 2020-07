Intesa-Ubi, anche il Car aderisce all’offerta Opas si appresta a superare 66,7% (Di martedì 28 luglio 2020) La notizia comunicata nella mattinata di martedì 28 luglio. Il patto di sindacato a cui aderiscono molti imprenditori bergamaschi e bresciani detiene oltre 11% del capitale. Massiah e Moratti decisione presa dopo il parziale riconoscimento del valore economico di Ubi. Leggi su ecodibergamo

Piazza Affari non riesce a ritrovare la via dei rialzi e continua la sua discesa dopo un inizio di settimana debole. L'indice Ftse Mib ha aperto debole per poi cercare di salire insieme ai listini eur ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Partenza in moderato rialzo per le Borse europee, mentre l'oro aggiorna i massimi storici e il dollaro recupera dai minimi degli ultimi 22 mesi. Nelle ...