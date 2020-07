Inter, Sensi: “Non mi aspettavo tanto affetto, ho sempre creduto nelle mie potenzialità” (Di martedì 28 luglio 2020) “Vedere i tifosi indossare la maglia con il mio nome mi provoca la pelle d’oca. Non mi aspettavo un inizio simile né un affetto del genere“. Queste le parole del centrocampista dell’Inter Stefano Sensi riportate nel Matchday Programme di Inter-Napoli, incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. Sensi ha poi proseguito: “Non ho mai dubitato delle mie potenzialità, ma un traguardo come l’Inter è bello guadagnarselo progressivamente. Vuol dire che è meritato“. Infine, il classe 1995 ha speso delle parole anche per Antonio Conte: “Grazie a lui ho capito di essere adatto per un calcio a 360 gradi. La concentrazione con lui in panchina cresce esponenzialmente“. Leggi su sportface

