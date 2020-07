Inter, obiettivo secondo posto: Suning spinge per due motivi (Di martedì 28 luglio 2020) Inter a caccia del secondo posto Quella di questa sera contro il Napoli sarà l’ultima casalinga nella stagione 2019/2020 per l’Inter che deve e vuole mantenere il secondo posto in classifica. Seppur arrivare secondi, terzi o quarti cambia relativamente poco, per Suning non è così e allora ecco l’imput alla squadra e a Conte di puntare sul secondo gradino del podio per due motivi. “Vincere per non rendere Atalanta-Inter, a tre o quattro giorni dal dentro-fuori di Europa League contro il Getafe, una finale per il secondo posto. L’Inter, al momento “prima delle sconfitte” – per dirla alla ... Leggi su intermagazine

Step_Anto_Inter : Ha già messo a segno 29 gol in tutte le competizioni (23 campionato, 2 in Champions League, 2 in Europa League e 2… - Tanino98690526 : @Frankjuve2 @FrancescoBigna3 @VincenzoStrati @pisto_gol L'Inter e stata giudicata in 5 anni, e andata in prescrizio… - Bertolca10 : Con Skriniar o De Vrij partenti l'Inter ha come obiettivo un difensore centrale e il noma caldo è quello di… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Obiettivo di #Inter e #Roma, #Vertonghen saluta il #Tottenham: 'Il mio tempo qui è finito' - UgoBaroni : RT @SkySport: Calciomercato Inter, Kumbulla primo obiettivo per la difesa: Vergani nella trattativa? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter obiettivo Calciomercato Inter, Kumbulla primo obiettivo per la difesa: Vergani nella trattativa? Sky Sport Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti?

Il 16 luglio la camera ha dato il via libera al rifinanziamento delle missioni militari italiane all’estero e ai fondi per l’addestramento e l’appoggio alla cosiddetta guardia costiera libica, un corp ...

Icardi, like al post scudetto di Bonucci: tifosi dell'Inter furiosi!

Con una giornata di ritardo, ma la Juve è arrivata all'obiettivo: fallito il primo match point di Udine, lo scudetto è arrivato contro la Sampdoria. È il nono consecutivo e Leonardo Bonucci lo ha fest ...

Il 16 luglio la camera ha dato il via libera al rifinanziamento delle missioni militari italiane all’estero e ai fondi per l’addestramento e l’appoggio alla cosiddetta guardia costiera libica, un corp ...Con una giornata di ritardo, ma la Juve è arrivata all'obiettivo: fallito il primo match point di Udine, lo scudetto è arrivato contro la Sampdoria. È il nono consecutivo e Leonardo Bonucci lo ha fest ...