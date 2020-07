Inter – Napoli – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di martedì 28 luglio 2020) Tra poche ore scenderanno in campo Inter e Napoli allo stadio San Siro di Milano, precisamente alle ore 21.45. La sfida seppur non decisiva ai fini della qualificazione in Champions, già conquistata dai nerazzurri, resta iconica e affascinante. Inter – Napoli Formazioni ufficiali Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Inter – Napoli – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali Giornal.it. Leggi su giornal

