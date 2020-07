Inter-Napoli, ore 21.45: le probabili formazioni del match di San Siro (Di martedì 28 luglio 2020) La 37esima giornata di Serie A vede in programma il big match di San Siro tra Inter e Napoli: i nerazzurri vogliono blindare il secondo posto, mentre la squadra di Gattuso vuole continuare a crescere in vista dell'impegno di Champions League contro il Barcellona. Vediamo insieme le probabili formazioni della sfida di San Siro, in programma alle 21.45. Inter Antonio Conte non rinuncerà al 3-4-1-2, con Eriksen (favorito nel ballottaggio con Borja Valero) trequartista alle spalle della coppia ex... Leggi su 90min

