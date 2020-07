Inter-Napoli oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 28 luglio 2020) Sarà Inter-Napoli il posticipo di martedì 28 luglio, giorno che inaugura la trentasettesima nonché penultima giornata di Serie A 2019/2020. A San Siro va in scena un grande classico, che in questa stagione si è ripetuto più di una volta, visto che i due club si sono sfidati anche nelle semifinali di Coppa Italia. Il destino di entrambe le squadre è ormai scritto, ma le motivazioni non mancano di certo. Sia gli uomini di Conte che quelli di Gattuso sono infatti ancora in corsa nelle coppe europee perciò è importante fare bene per arrivare pronti a quegli appuntamenti ma anche per il morale. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di martedì 28 luglio. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Serie A ed in streaming sulla piattaforma Sky Go. Leggi su sportface

