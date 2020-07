Inter-Napoli, Milik fantasma, bene Zielinski: le pagelle degli azzurri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFinisce 2-0 per l’Inter a San Siro, con un Napoli distratto probabilmente da un ritorno di Champions League sempre più vicino. Ecco le pagelle degli azzurri per la gara di stasera. Meret: 6 – Serata non particolarmente fortunata. Un grande Intervento nel primo tempo su Candreva, ma poteva fare di più sul gol di Lautaro Martinez. Hysaj: 6 – Riconfermato dopo la buona prestazione col Sassuolo, gara senza infamia e senza lode. Maksimovic: 5.5 – Quello in formissima del periodo post-lockdown sembra un lontano ricordo. Qualche distrazione di troppo che probabilmente gli varrà la panchina a Barcellona. Koulibaly: 6 – Meno sicuro e preciso del solito, ma succede quanto di fronte ti trovi un colosso come ... Leggi su anteprima24

