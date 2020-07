Inter-Napoli, l’errore di Biraghi e l’italiano perfetto di Lukaku: “Po**a tr**a mettila qua!” (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ belga, di nascita. Ha giocato per tantissimo tempo in Inghilterra e questo è il suo primo anno in Italia. Ma a sentir parlare (anzi gridare, con tanto di imprecazioni) Romelu Lukaku non si direbbe. Italianissimo, si potrebbe pensare, in tutto e per tutto. Motivo? Il rimprovero a Biraghi durante l’ora di gioco di Inter-Napoli. L’esterno viene servito sulla sinistra e, da posizione Interessante, prova la conclusione. La cicca, non è perfetta, la sfera finisce ampiamente fuori. In mezzo, però, c’era l’attaccante nerazzurro pronto ad essere servito per colpire. Il mancato passaggio del compagno lo manda su tutte le furie: “Po**a tr**a mettila qua!” urla Lukaku al compagno facendogli ... Leggi su calcioweb.eu

