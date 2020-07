Inter-Napoli, la tv di Suning presenta il match proiettando l’ombra di Messi sul Duomo (Di martedì 28 luglio 2020) A poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Napoli, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020, i tifosi nerazzurri hanno ricevuto una sorpresa inaspettata. La tv di Suning, nella locandina per presentare il match, ha infatti proiettato un’immagine della celebre esultanza di Leo Messi sul Duomo. Non è ancora chiaro se si tratta di un modo per cavalcare l’onda del momento o se effettivamente ci sia qualcosa di realistico alla base di tutto questo. Fatto sta che ciò non fa altro che alimentare i sogni dei tifosi dell’Inter, i quali restano con i piedi per terra consapevoli che si tratta di qualcosa di difficilmente realizzabile, ma intanto continuano a sperare visto che in fondo ... Leggi su sportface

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - skillandbet : ???? #Pronostici Inter - Napoli ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Depos… - moontony : Messi, stasera l'annuncio nel prepartita di Inter-Napoli. -