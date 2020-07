Inter-Napoli, infortunio nel finale per Maksimovic: la situazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna trasferta infelice per il Napoli quella allo Stadio San Siro, che non solo è culminata con una sconfitta ma che ha portato in dote anche un infortunio. Maksimovic infatti è uscito malconcio dal campo dopo un scontro fortuito di gioco in mezzo a Lautaro e Koulibaly. Il difensore serbo ha avvertito dolore alla caviglia e c’è stato bisogno dell’Intervento da parte dello staff medico del Napoli. Una potenziale tegola per Gattuso in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico azzurro molto probabilmente dovrà fare a meno già di Manolas, ed un’eventuale assenza da parte dell’ex Torino metterebbe i partenopei in seri guai. Grande attesa quindi per gli esami in programma nella ... Leggi su anteprima24

