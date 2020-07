Inter-Napoli, formazioni: gioca Meret, riposa Fabian. Lozano di nuovo in panchina (Di martedì 28 luglio 2020) Questa sera, a San Siro, il Napoli sfiderà l’Inter per la penultima giornata di campionato. Il club partenopeo ha ufficializzato l’undici scelto da Gattuso per provare a vincere. In porta ci sarà Meret. Davanti a lui, in difesa, si muoveranno Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. I centrali saranno Koulibaly e Maksimovic, visto che Manolas è out per infortunio. A centrocampo spazio a Zielinski ed Elmas ai fianchi di Demme nel ruolo di regista. In attacco il tridente sarà formato dall’ex Politano, da Milik (Mertens è squalificato) e da Insigne. Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

