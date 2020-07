Inter-Napoli (28 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Borja Valero a supporto di Lukaku e Sanchez (Di martedì 28 luglio 2020) L’Inter ha colto l’occasione di sorpassare l’Atalanta al secondo posto battendo 3-0 il Genoa e per rimanere davanti ai bergamaschi deve replicare contro il Napoli a San Siro, stadio nel quale ha vinto solo una delle ultime tre partite giocate. Paradossalmente gli azzurri hanno tenuto la porta inviolata contro il Sassuolo proprio nella sera in … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

