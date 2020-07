Inter-Napoli 2-0, le pagelle di CalcioWeb: ad Handanovic tirano di tutto, probabilmente anche qualche bestemmia [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Inter-Napoli 2-0, le pagelle di CalcioWeb – Un gol per tempo. Nel primo è D’Ambrosio, nel secondo è Lautaro. Inter-Napoli è tutta qui. Finisce 2-0 il secondo anticipo della 37ª e penultima giornata di Serie A. A San Siro una gara piacevole, che vede tra i migliori Handanovic – autore di almeno un paio di parate importanti – e Lautaro, che torna al gol dopo tanto tempo. Di seguito le pagelle della nostra redazione. Inter Handanovic 7 – Gli tirano di tutto, probabilmente anche qualche bestemmia. I calciatori del Napoli, ovviamente, che non ... Leggi su calcioweb.eu

Il Napoli crolla contro l’Inter e rimane al settimo posto in classifica. I nerazzurri trionfano grazie ad un goal per tempo con le firme di D’Ambrosio e Lautaro.MILANO. L'Atalanta chiama, l'Inter risponde. I nerazzurri di Antonio Conte superano il Napoli per 2-0 a San Siro e si riprendono il secondo posto a scapito degli uomini di Gasperini. Con l'Inter ...