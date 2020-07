Inter-Napoli 2-0, le pagelle: c'è la prestazione, ma non segnano neanche con le mani. Milik da mandare in vacanza (Di martedì 28 luglio 2020) Meret 6 - Preso in controtempo sul gol, a fine primo tempo evita il raddoppio allungandosi su Brozovic. In crescita nel giro palla da dietro anche sul piano della personalità. Leggi su tuttonapoli

