Inter Napoli 2-0: cronaca e tabellino (Di martedì 28 luglio 2020) Allo Stadio San Siro la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’Inter liquida la pratica Napoli con un gol per tempo. Nella prima frazione D’Ambrosio buca Meret con un tiro dal cuore dell’area di rigore, nella ripresa Lautaro Martinez si inventa un super gol e mette in ghiaccio il risultato. Nerazzurri di nuovo al secondo posto. Sintesi Inter Napoli 2-0 MOVIOLA 78′ Chance per Barella – Grande lancio di Lukaku per Barella, il centrocampista s’invola in porta, è solo, ma si allunga palla e Meret esce bloccandola 73′ GOL DELL’Inter – Grandissimo gol di Lautaro Martinez che si libera della marcatura punta ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - FedericoRana1 : #InterNapoli conferma un'idea di #Conte: preferisce sempre chi lavora sodo e fa quello che chiede. A questo si deve… - CuoreAzzurro21 : Inter 2-0 Napoli Partita frizzante degli azzurri ke giocano meglio rispetto alle ultime partie. Alla fine,xò,si ved… -