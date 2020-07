Inter-Napoli: 0-0 Diretta Formazioni ufficiali: c'è Borja Valero, Gattuso cambia 6 giocatori (Di martedì 28 luglio 2020) Inter e Napoli si affrontano a San Siro per la 37esima giornata di Serie A, la penultima in programma. I nerazzurri vengono dalla larga vittoria di Marassi colta ai danni del Genoa nel match giocato... Leggi su ilmessaggero

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - call_the_kernel : Stasera l'#Inter ha un obiettivo. Provare a tornare al secondo posto. Il #Napoli ormai non ha più nulla da dire. Sp… - fcin1908it : LIVE #InterNapoli 0-0 (6'): Cross di Candreva che attraversa tutta l'area. E' l'Inter che fa la partita… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

Si torna di nuovo in campo con il primo campionato nazionale: oggi , martedì 28 luglio 2020 infatti sono attesi i primi risultati per la Serie A, per la 37^ giornata, la penultima di questa incredibil ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. MESSI SUL DUOMO DI MILANO – «Mi ricorda un calcio del passato che non c ...