Inter-Messi, la foto di Suning fa impazzire i nerazzurri (Di martedì 28 luglio 2020) Il sogno Lionel Messi per l’Inter è sempre molto chiacchierato ed ora ci si mette una foto della tv di Suning ad aumentare voci e speranze Basta una foto e i tifosi dell’Inter iniziano (o continuano) a sognare. C’è Lionel Messi proiettato sulla facciata del Duomo di Milano nella foto scelta dalla tv di Suning per presentare la sfida di questa sera tra i nerazzurri e il Napoli. Le immagini della televisione del gruppo proprietà della società lombarda fanno spesso ‘rumore’ e l’accostamento di oggi è destinato ad impazzare tra il popolo Interista a lungo. La fotografia scelta dalla PPTV per ricordare ... Leggi su bloglive

