Inter, Marani sull’affare Messi: “Per il momento è fantamercato” (Di martedì 28 luglio 2020) Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Matteo Marani ha commentato l’ultima suggestione di mercato: Messi all’Inter. Questo il commento del giornalista: “Messi all’Inter va dietro a quello che ha detto Marotta. Per il momento è fantamercato pensare a Messi in nerazzurro anche lui ha un legame di gratitudine enorme nei confronti del Barcellona”. Sulla stagione dell’Inter, il giornalista ha aggiunto: “Nel calcio non si inventa nulla, i risultati arrivano attraverso un progresso di crescita che secondo me l’Inter sta facendo. Quest’anno è mancato moltissimo Sensi che a mio avviso rimane il ... Leggi su sportface

Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della stagione 2020/2021 del campionato italiano: "L'Inter ha scavalcato la concorrenza: dal prossimo anno mi sembra possa essere la ...

