Inter, Lukaku: «Sono qui per vincere dei titoli» (Di martedì 28 luglio 2020) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. «Penso a vincere le partite, Sono venuto qui per vincere dei titoli. Sto facendo bene, ma devo crescere e fare sempre meglio. È importante crescere anno per anno, è la mentalità mia, dell’allenatore e del gruppo che ora deve sapere che abbiamo qualità e l’anno prossimo va fatto meglio di quest’anno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | SCATTI ???? #Lukaku ???? #Sanchez ???? #BorjaValero ???? #DeVrij Chi sarà protagonista stasera? ?? #InterNapoli ??????… - MatteoBarzaghi : Inter con Borja Valero dietro a Sanchez e Lukaku. In difesa torna De Vrij con D’Ambrosio e Bastoni. Candreva a dest… - Inter : ?? | MACCHINA Con 2?3? gol, #Lukaku ha raggiunto il terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima st… - ambnation95 : RT @Inter: ?? | SCATTI ???? #Lukaku ???? #Sanchez ???? #BorjaValero ???? #DeVrij Chi sarà protagonista stasera? ?? #InterNapoli ???????? #FORZAINTER… - givemelove_24 : RT @marifcinter: Lukaku: 'Io sono venuto all'Inter per vincere. Sto migliorando ma posso fare ancora meglio. Possiamo fare meglio, è la men… -