Inter, Handanovic: “Vittoria importante. Dobbiamo puntare sempre in alto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Questa vittoria è importante. Abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto e abbiamo meritato il successo. L’Inter deve sempre puntare in alto. La classifica cambierà poco ma Dobbiamo giocare per vincere e per prepararci bene per l’Europa League”. Queste le dichiarazioni di Samir Handanovic dopo la vittoria dell’Inter sul Napoli per 2-0 a San Siro. L’ultima giornata di campionato vedrà i nerazzurri impegnati contro l’Atalanta per uno scontro diretto per il secondo posto: “La stanchezza la sentono tutti e non è un momento facile. Bisogna gestire le partite quando è possibile. Conosciamo come gioca l’Atalanta, ha grande qualità sotto porta e non è una novità. ... Leggi su sportface

