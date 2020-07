Instagram, l'account di Vogue Italia varca la soglia dei 4 milioni di follower (Di martedì 28 luglio 2020) Vogue Italia conferma le sue straordinarie performance digitali: oggi, 28 luglio, il profilo Instagram ufficiale ha varcato la soglia dei 4 milioni di follower. I profili social di Vogue Italia contano 8.1 MIO di fan follower total segnando un + 18% YOY. Il sito di Vogue nella prima metà del 2020 è stato visitato mediamente da 3 milioni di utenti ogni mese, con una crescita del 48% rispetto all'anno precedente. Inoltre il mese di giugno vede uno straordinario risultato per Vogue, che realizza il secondo miglior mese di sempre con 3,4 milioni di utenti unici (+70% YoY e +21% MoM) per 33 milioni di pagine viste (+78% YoY e ... Leggi su gqitalia

chetempochefa : 'Oggi vi voglio parlare di Anima Mia, un programma che ha segnato la mia carriera professionale e ha ispirato molti… - marika87932658 : RT @BTSItalia_twt: ?? L'account Instagram @/bangtan ha confermato di non essere ufficiale cambiando il nome e pubblicando un post a riguardo… - yoonmilk__ : RT @BTSItalia_twt: ?? L'account Instagram @/bangtan ha confermato di non essere ufficiale cambiando il nome e pubblicando un post a riguardo… - ToMyBelovedV_ : RT @BTSItalia_twt: ?? L'account Instagram @/bangtan ha confermato di non essere ufficiale cambiando il nome e pubblicando un post a riguardo… - morigiulia1 : RT @BTSItalia_twt: ?? L'account Instagram @/bangtan ha confermato di non essere ufficiale cambiando il nome e pubblicando un post a riguardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram account Harry avrebbe avuto un account Instagram segreto per restare in contatto con Meghan Markle MTV.IT Atletica, Re ci riprova a Savona sui 200 metri: obiettivo scendere sotto i 21"

Savona, 28 luglio 2020 - Dopo aver tentato il record italiano ed europeo dei 500 metri, Davide Re tornerà in pista domani a Savona sui 200 metri. Il 27enne primatista italiano dei 400 metri testerà la ...

Aerei, in Italia per il Covid "persi 130 milioni di passeggeri nel 2020"

Roma, 28 luglio 2020 - Segnali di ripresa, seppur deboli, per il traffico aereo in italia dopo il sostanziale azzeramento del primo periodo di azzeramento dovuto al Coronavirus. E' quanto evidenzia As ...

Savona, 28 luglio 2020 - Dopo aver tentato il record italiano ed europeo dei 500 metri, Davide Re tornerà in pista domani a Savona sui 200 metri. Il 27enne primatista italiano dei 400 metri testerà la ...Roma, 28 luglio 2020 - Segnali di ripresa, seppur deboli, per il traffico aereo in italia dopo il sostanziale azzeramento del primo periodo di azzeramento dovuto al Coronavirus. E' quanto evidenzia As ...