Inchiesta camici, perquisizioni nell'azienda del cognato di Attilio Fontana (Di martedì 28 luglio 2020) I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf, su delega della Procura di Milano, stanno effettuando perquisizioni presso la Dama spa, l’azienda di cui è ad Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, e che è al centro del caso camici in Lombardia in cui risultano entrambi tra gli indagati. Da quanto si è appreso, le Fiamme Gialle stanno cercando elementi probatori relativi alla mancata consegna di 25 mila camici avvenuta dopo che la fornitura di 75 mila pezzi si è trasformata, nelle intenzioni dichiarate, in donazione. Leggi su huffingtonpost

carlaruocco1 : Attilio #Fontana risulta indagato per “frode in pubbliche forniture” nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milion… - pfmajorino : Inchiesta su Fontana, le cinque contraddizioni del governatore della Lombardia sul caso dei camici - EleonoraEvi : La disastrosa gestione durante emergenza Covid, poi l'iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla… - rep_milano : Inchiesta sui camici, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Dama spa [aggiornamento delle 21:37] - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: Inchiesta camici, perquisizioni nell'azienda del cognato di Attilio Fontana -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta camici Inchiesta camici Lombardia, l'ufficio legale di Aria bloccò la donazione TGCOM Attilio Fontana: il caso e le accuse

? Quali sono gli aspetti penalmente rilevanti — e quali, invece, quelli irrilevanti, ma politicamente sensibili — del caso che ha coinvolto il presidente della Regione Lombardia? Proviamo a fare un po ...

Caso camici, Gdf perquisisce società cognato Fontana

La Guardia di finanza di Milano sta effettuando delle perquisizioni nella sede della società Dama spa, di proprietà di Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, nell ...

