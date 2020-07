Inchiesta camici Lombardia, l'ufficio legale di Aria bloccò la donazione (Di martedì 28 luglio 2020) E' stato l'ufficio legale di Aria , la centrale acquisti di Regione Lombardia, a dare parere negativo e a non accettare, per motivi legali, la donazione di camici da parte della Dama, la società di ... Leggi su tgcom24.mediaset

carlaruocco1 : Attilio #Fontana risulta indagato per “frode in pubbliche forniture” nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milion… - EleonoraEvi : La disastrosa gestione durante emergenza Covid, poi l'iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla… - pfmajorino : Inchiesta su Fontana, le cinque contraddizioni del governatore della Lombardia sul caso dei camici - medicojunghiano : Inchiesta camici Lombardia, l'ufficio legale di Aria bloccò la donazione - leggoit : Fontana, inchiesta camici: la donazione bloccata dall'ufficio acquisti di Aria -