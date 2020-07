Incentivi auto | - Gualtieri conferma | a breve nuovi fondi per il settore

Incentivi auto<br> - Gualtieri conferma: a breve nuovi fondi per il settore (Di martedì 28 luglio 2020) Arrivano le prime conferme dal governo su un prossimo stanziamento a favore del settore automobilistico. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, infatti, ha confermato la disponibilità dell'esecutivo a valutare nuovi interventi di sostegno a settori rimasti, in parte, esclusi dagli ultimi maxi provvedimenti varati per contenere gli effetti del coronavirus sull'economia italiana. Gualtieri ha citato due settori che rappresentano la spina dorsale del tessuto imprenditoriale nazionale: l'automotive e il turismo.Nuovo scostamento. Nello specifico il governo sta per varare un nuovo decreto, per ora noto come Dl Agosto, che provvederà a definire l'ennesimo scostamento per i conti pubblici. Gualtieri non ha fornito cifre, ma da qualche ... Leggi su quattroruote

