"Inadeguati su migranti e scuola". Lo sfogo di Nicola Zingaretti (Di martedì 28 luglio 2020) Perché poi è piuttosto chiaro, pressoché lapalissiano, che se dici “servono politiche adeguate” pensi che, finora, quelle politiche sono state inadeguate. E se questa cosa la dice il segretario del Pd, aggiungendo che quanto sta accadendo oggi sui migranti era anche piuttosto prevedibile, la dichiarazione in questione è, al tempo stesso, un avviso ai naviganti, una certificazione di un fallimento, un modo per mettere agli atti l’ennesimo “io l’avevo detto”. “Ma no – ha spiegato Zingaretti ai suoi – io non ce l’ho con la Lamorgese, il punto è complessivo, non c’è una politica per l’immigrazione. Non c’è niente”. E a chi gli ha chiesto i capitoli del niente, in privato ha pronunciato parole che, se dette in pubblico, ... Leggi su huffingtonpost

