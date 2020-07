In Sicilia test per il Coronavirus solo sui migranti, tutti gli altri sono liberi (Di martedì 28 luglio 2020) In Sicilia i test per il Coronavirus e i controlli si fanno solo sui migranti: nel resto dell’isola si vive un’atmosfera da tana libera tutti: il Comitato Tecnico Scientifico non si riunisce da fine maggio, e da allora gli esperti chiamati a consigliare Palazzo d’Orléans non sanno nulla delle disposizioni che il governatore vorrebbe adottare. Intanto, spiega oggi Repubblica Palermo, mentre la Regione punta i riflettori sui migranti, i mezzi di trasporto, le piazze e le spiagge diventano sempre più un luogo di assembramento e le precauzioni sono ormai un ricordo del passato: Nessuno dei cluster Siciliani, d’altro canto, è riconducibile ai ... Leggi su nextquotidiano

