In Senato aperta istruttoria su Salvini senza mascherina (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – E’ stata aperta un’istruttoria “dai senatori questori” su Salvini senza mascherina, ieri durante un convegno a Palazzo Madama. Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Casellati durante le comunicazioni in aula del premier Giuseppe Conte sulla proroga dello stato di emergenza. Casellati risponde al quesito sollevato dalla senatrice M5s Elisa Pirro. Leggi su dire

"E' doveroso condividere con il Parlamento" la decisione della proroga dello stato di emergenza. Lo dice il premier Giuseppe Conte, al Senato, per parlare della necessità legata al "potere di ordinanz ...

Salvini rifiuta di mettere la mascherina a convegno sul Covid in Senato: “Non ce l’ho, non la metto”

Matteo Salvini si rifiuta di indossare la mascherina durante un convegno nella biblioteca del Senato. Un funzionario lo invita a indossare il dispositivo di protezione e il leader della Lega fa capire ...

