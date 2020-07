In Sardegna la legge SalvaImprese vale solo per gli amici di Solinas (Di martedì 28 luglio 2020) e della sua maggioranza. Ma si può stanziare qualche milione di euro sulla fiducia e senza sapere come verrà speso? Qualsiasi persona di buon senso direbbe di no. Ma, appunto, bisogna essere una persona di buon senso, oppure non avere amici e amici degli amici. Già, perché in Sardegna la legge Salva-Imprese della Regione ha stanziato 130 milioni per gli aiuti alle imprese penalizzate dalla pandemia dei mesi scorsi, ma tra le pieghe, come hanno denunciato i nostri portavoce in Consiglio regionale, ci sono un bel po’ di quattrini che sono stati stanziati in maniera anomala, privilegiando progetti che non sono neanche sulla carta, a discapito di centinaia di imprese bisognose di aiuti economici che non vedranno un soldo. Un esempio? Quasi sei milioni di euro, esattamente ... Leggi su ilblogdellestelle

