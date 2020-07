In pensione con il lavoro gravoso, non sempre è possibile l’anticipo (Di martedì 28 luglio 2020) Il lavoratore che svolge un lavoro gravoso (particolarmente faticoso e pesante) è tutelato dal sistema previdenziale italiano attraverso due forme pensionistiche. Il lavoro gravoso che consiste in 15 categorie ben precise, non sempre permette l’accesso alla pensione anticipata, perchè non è l’unico requisito richiesto. Scopriamo le tutele nelle pensioni news che permettono l’accesso anticipato. In pensione con il lavoro gravoso Un lettore ci scrive: “Buongiorno, ho 58 anni e 30 anni di contributi, faccio un lavoro gravoso, quando potrò andare in pensione. Grazie” Due alternative Ci sono due forme pensionistiche che tutelano ... Leggi su notizieora

