In Italia 181 nuovi casi e 11 decessi da Covid (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - Leggero aumento dei casi di coronavirus in Italia, 181 oggi contro i 170 di ieri, ma con molti più tamponi, 48.170 contro 25.551. Il totale sale così a 246.488. Pesa l'aumento della Lombardia, 53 nuovi casi contro i 34 di ieri, mentre sono sopra i 20 nuovi positivi Campania (29 casi), Veneto (24) ed Emilia Romagna (20). Non si registrano nuove positività in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Netto aumento invece del numero dei decessi, oggi 12 contro i 5 degli ultimi giorni. Il bollettino segna +11, ma a causa di un ricalcolo la Sardegna ha eliminato un decesso conteggiato ieri per ... Leggi su agi

