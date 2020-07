In Gran Bretagna mamma e figlia lanciano la prima rivista per bambine di colore (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – “Durante il lockdown ho comprato qualche rivista per mia figlia Faith, che ha 6 anni. Non riuscivo pero’ a trovare nulla che la facesse sentire rappresentata, cosi’ abbiamo deciso di creare noi una rivista”. Serlina e’ una mamma britannica di pelle nera e un giorno ha deciso con la sua bambina ha ideato ‘Cocoa Girl’, “la prima rivista del Regno Unito per ragazze di colore”, come si puo’ leggere nel sottotitolo. Leggi su dire

RaiNews : Cina, #HongKong sospende i trattati di estradizione con Gran Bretagna, Canada e Australia, per 'intromissioni in fa… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - repubblica : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena [aggiornamento delle 1… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Gran Bretagna - Anteprima Haas: 'Manca la velocità in curva, ma lavoreremo sul carico aerodinamico' #F1inGeneral… - F1inGenerale_ : F1 | GP Gran Bretagna - Anteprima Haas: 'Manca la velocità in curva, ma lavoreremo sul carico aerodinamico'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Hong Kong sospende i trattati di estradizione con la Gran Bretagna Rai News F1, Leclerc ottimista: A Silverstone lavoreremo per far progredire la SF1000

Quella di domenica è l’edizione numero 71 del Gran Premio di Gran Bretagna. Insieme a quello d’Italia, questa corsa è la sola a non essere mai uscita dal calendario del Mondiale. In effetti, se esiste ...

Coronavirus, Boris Johnson: "Seconda ondata in Europa"

Roma, 28 luglio 2020 - Sono 57.039 i nuovi contagi e 679 i decessi da Coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il bilancio dei deces ...

Quella di domenica è l’edizione numero 71 del Gran Premio di Gran Bretagna. Insieme a quello d’Italia, questa corsa è la sola a non essere mai uscita dal calendario del Mondiale. In effetti, se esiste ...Roma, 28 luglio 2020 - Sono 57.039 i nuovi contagi e 679 i decessi da Coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il bilancio dei deces ...