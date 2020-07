In duecento Comuni italiani la democrazia è digitale (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Comune di Polignano a Mare (Bari) si aggiunge agli oltre 200 Comuni, 5 consigli regionali e alla Camera dei Deputati che in Italia utilizzano servizi e soluzioni tecnologiche per la trascrizione automatica in tempo reale delle sedute, brevettate da Cedat 85 e basate sul riconoscimento automatico della voce, la trascrizione in tempo reale, l’archiviazione digitalizzata e l’indicizzazione dei contenuti (www.cedat85.com/digital4democracy ).Queste funzioni digitali, integrate in un’unica piattaforma, contribuiscono a migliorare la trasparenza delle assemblee pubbliche e portano una riduzione di tempi e costi nelle trascrizioni delle sedute consiliari. Il progetto si chiama Digital4Democracy (D4D). Tra i risultati di utilizzo, c’è anche la possibilità di accedere, attraverso il sito dell’ente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

