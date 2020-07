In bikini, a 56 anni, così: Nancy Brilli, fisico pazzesco: un miracolo della natura? | Guarda (Di martedì 28 luglio 2020) Hai capito, Nancy Brilli? 56 anni e non sentirli, affatto. La serie di immagini postate dalla showgirl su Instagram, che potete vedere nel rullino qui sotto, parlano chiaro. Eccola mentre si fa ritrarre al mare, a Ponza, prima di entrare in acqua e anche in mare. In bikini nero, l'attrice sfoggia un fisico scolpito, perfetto, da fare invidia a moltissime delle sue colleghe più giovani. "Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera", scrive Nancy Brilli a corredo delle immagini. Foto che hanno fatto il pieno di like e cuoricini, con alcuni seguaci che la definivano "bella fatina" o "incantevole". E hanno perfettamente ragione. Leggi su liberoquotidiano

lion1960 : RT @artribune: #FotodelGiorno: il bikini di Emilio Pucci ispirato ai mosaici di Piazza Armerina negli anni '50 - ssnowdaisy : @vulnerabletype Sì li amo?? Da tezenis! Due anni fa ne ho acquistati altri due, però bikini, e sono ancora intatti! - bncstefano : @Kataklinsmann ... è un pischello definito 'rapper' che ogni estate se ne esce con una 'hit' raggaeton fastidiosiss… - M16dicembre1899 : Sono sempre d’accordo con Crosetto, ma in questa affermazione no. Dopo quello che è stato fatto a Berlusconi in 20… - diego38707373 : @matteosalvinimi Matteo tu dovevi fare le sceneggiature di commedie italiane anni 80. La fantasia non ti manca e pr… -

Ultime Notizie dalla rete : bikini anni «Cosa si è perso Gigino!», Anna Tatangelo in bikini: glutei che sfidano la forza di gravità UrbanPost Nancy Brilli a 56 anni: bikini e fisico statuario, sembra una sirena [FOTO]

L’attrice Nancy Brilli ha recentemente postato sul suo account Instagram una serie di scatti fotografici che la vedono in bikini a Ponza ... la segue ormai da molti anni tra film cinematografici ...

Marchi italiani per la moda bimbi

I marchi italiani per la moda bimbi sono tantissimi. Perlopiù, si tratta di aziende storiche, ma anche ditte nuove che si affacciano sul mercato italiano con proposte fresche, originali e competitive.

L’attrice Nancy Brilli ha recentemente postato sul suo account Instagram una serie di scatti fotografici che la vedono in bikini a Ponza ... la segue ormai da molti anni tra film cinematografici ...I marchi italiani per la moda bimbi sono tantissimi. Perlopiù, si tratta di aziende storiche, ma anche ditte nuove che si affacciano sul mercato italiano con proposte fresche, originali e competitive.