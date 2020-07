In arrivo il bancomat unico europeo, sarà pronto nel 2022 (Di martedì 28 luglio 2020) Un bancomat unico per tutta l’area euro è il progetto concretizzato da una decina di banche europee. L’obiettivo comune è quello di creare un sistema di pagamento unificato ed europeo in grado di concorrere con i grandi colossi cinesi e americani. bancomat unico europeo L’idea di un bancomat unico a livello europeo ha preso forma con il lancio dell’EPI (European Payment Initiative) una piattaforma innovativa di pagamenti, promossa alla BCE. Lo scopo dell’iniziativa è originare un sistema di transazioni in grado di superare le restrizioni poste all’interno del Mercato unico e contemporaneamente contrastare i colossi cinesi di Alipay e americani di Visa e ... Leggi su notizieora

NotizieOra : In arrivo il bancomat unico europeo, sarà pronto nel 2022 - Sampasoft68 : @MastriTina Io ne ho 70 magari se esco il bancomat arrivo a 100 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo bancomat Coronavirus, dal bonus ristoranti ai 600 euro per il turismo: gli aiuti in arrivo con il decreto agosto Il Sole 24 ORE Banda del bancomat beffata dal fumo a Coriano

La banda del bancomat voleva colpire ancora, ma è stata beffata da un fumogeno attivato a distanza e dall’intervento del ...

Pagamenti, arriva il bancomat unico europeo

Lo scoglio sarà presto superato, grazie al bancomat unico europeo, ma bisognerà attendere il 2022 per mettere nel portafoglio una carta che consentirà di effettuare pagamenti in tutta Europa senza alc ...

La banda del bancomat voleva colpire ancora, ma è stata beffata da un fumogeno attivato a distanza e dall’intervento del ...Lo scoglio sarà presto superato, grazie al bancomat unico europeo, ma bisognerà attendere il 2022 per mettere nel portafoglio una carta che consentirà di effettuare pagamenti in tutta Europa senza alc ...