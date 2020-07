Immigrato sbarca col barboncino? Salvini sbotta: "Italia umiliata, siamo una barzelletta" (Di martedì 28 luglio 2020) Un video, immagini girate a Lampedusa ieri, lunedì 27 luglio. Immagini che lasciano interdetti e che testimoniano l'arrivo di immigrati clandestini in Italia. Gente in preda alla fame o in fuga dalla guerra? Non sembra proprio. Nelle immagini rilanciate da Matteo Salvini sui social si vede infatti un clandestino che fuma una sigaretta, una signora che indossa un elegante cappello di paglia e un'altra con smalto e anello al dito. E ancora, l'immancabile smartphone e occhiali da sole modaioli. Ma, ancor più incredibile, c'è anche qualcuno che sbarca con un barboncino al guinzaglio. Immagini che fanno sbottare Salvini: "Ecco il grado di ridicolizzazione e umiliazione dell'Italia e degli Italiani causato da questo governo fallimentare. ... Leggi su liberoquotidiano

Fiuggi, in arrivo 60 immigrati da Lampedusa: paura Covid. Proteste e tensione alle stelle

Proteste e tensioni nella città di Fiuggi dove, per la giornata di oggi, è atteso l’arrivo di circa 60 profughi sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Per l’occasione è previsto un imponente dispiega ...

