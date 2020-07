Ilicic ancora fuori e i tifosi dell’Atalanta lo abbracciano virtualmente: la situazione (Di martedì 28 luglio 2020) Perché Ilicic non gioca? Se lo chiedono tutti, non solo i tifosi dell’Atalanta. Gasperini aveva lasciato intendere un calo di forma, poi con la chiosa ‘gli siamo tutti vicino’ ha lasciato spiragli per altre problematiche. Il fantasista sloveno non è infortunato, ha alcuni problemi personali che gli impediscono di giocare come vorrebbe. Tutti vorrebbero sapere cos’abbia di preciso. Qualche tifosi dell’Atalanta lo sa, le voci girano, ma lì rimangono. A Bergamo stanno facendo scudo intorno al loro campione. Non passa uno spiraglio. Qualunque sia il motivo per il quale Ilicic non gioca ai tifosi nerazzurri non importa: sono vicini al loro giocatore in ogni caso. Ilicic, l’iniziativa social dei tifosi Questo lo spirito ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ilicic ancora fuori e i tifosi dell’Atalanta lo abbracciano virtualmente: la situazione - infoitsport : Atalanta, i convocati per Parma: ancora fuori Ilicic - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Ecco i 23 convocati di Gasperini per la trasferta di Parma, ancora fuori Ilicic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Ecco i 23 convocati di Gasperini per la trasferta di Parma, ancora fuori Ilicic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Ecco i 23 convocati di Gasperini per la trasferta di Parma, ancora fuori Ilicic -