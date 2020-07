Il TAS spiega perché il City non è stato escluso dalle coppe: “Uefa incapace di fornire prove” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Tribunale arbitrale internazionale dello sport ha pubblicato un documento di 93 pagine per spiegare il motivo per cui ha riammesso la squadra inglese del Manchester City nelle coppe europee. Il documento afferma che il City ha negato fortemente le accuse nei contratti di sponsorizzazione con Etihad Airways ed Etisalat e che la UEFA non è riuscita a produrre le prove necessarie per supportare le accuse. Secondo il TAS, infatti, non sono bastate le email trafugate e pubblicate sul sito Football Leaks nella quale si sosteneva che il Manchester City e avesse violato le norme del Fair Play Finanziario attraverso artifici contabili, prevalentemente tramite sponsorizzazioni “gonfiate” con parti correlate. Oltre al fatto che molte delle accuse siano cadute in prescrizione. Su questo si ... Leggi su sportface

sportface2016 : Il #TAS ha pubblicato un documento di 93 pagine per spiegare il motivo per cui ha riammesso il #ManchesterCity nel… -

Ultime Notizie dalla rete : TAS spiega Il TAS spiega perché il City non è stato escluso dalle coppe: "Uefa incapace di fornire prove" Sportface.it Mascherina al chiuso tassativa in Campania, via a maxi sanzioni - Nuova Irpinia

E spiega: “Innanzitutto bisogna bloccare i mezzi sui quali vi sono persone senza mascherina. (Il Fatto Quotidiano) A questo proposito, De Luca ha ribadito l’importanza di indossare le mascherine nei ...

Torino, TAS svilupperà i moduli della prima stazione spaziale commerciale

Come spiegato da Phys, la struttura primaria ha recentemente superato i test strutturali e termici ed è pronta per l’integrazione dei vari sistemi. TAS si occuperà della costruzione delle tubazioni ...

E spiega: “Innanzitutto bisogna bloccare i mezzi sui quali vi sono persone senza mascherina. (Il Fatto Quotidiano) A questo proposito, De Luca ha ribadito l’importanza di indossare le mascherine nei ...Come spiegato da Phys, la struttura primaria ha recentemente superato i test strutturali e termici ed è pronta per l’integrazione dei vari sistemi. TAS si occuperà della costruzione delle tubazioni ...