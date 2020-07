Il sindaco (di sinistra) di Agrigento: "Pd svegliati, qui l'immigrazione è un'emergenza sanitaria" (Di martedì 28 luglio 2020) “Non voglio allarmare nessuno, ma in questo momento, ad Agrigento, i migranti sono 500 e dico 500 in una tensostruttura. Sotto il sole. Quindici di loro sono risultati positivi al Covid. Sono stati ricoverati. E positiva è risultata una madre con due bambini. è stata ricoverata anche lei”. E’ vero c Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Contro la faciloneria sull'immigrazione. 'All’emergenza sicurezza si è aggiunta quella sanitaria. Si sta ideologizz… - AnsaValledAosta : Comunali:Nuti candidato sindaco Aosta autonomisti-c.sinistra. Non è stato ancora deciso il nome del candidato vice… - LucaMercanti1 : Aosta, autonomisti e centro sinistra scelgono la discontinuità: Gianni Nuti candidato a sindaco - Herbert403 : RT @GarauSilvana: Si nascondono nelle liste civiche ma sono sempre loro, destra o sinistra non cambia nulla. Nel caso e' di sinistra. Uso d… - alidajose : RT @Cosmodelafuente: Il sindaco di sinistra di New York ha citato Karl Marx alla radio pubblica venerdì parlando degli imprenditori locali… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco sinistra Comunali:Nuti candidato sindaco Aosta autonomisti-c.sinistra - Valle d'Aosta Agenzia ANSA Cicaré a colloquio col vescovo:

Con queste parole Alberto Cicaré, candidato sindaco a Macerata per la civica di sinistra, spiega il senso del suo incontro con il vescovo Nazzareno Marconi. Era stato proprio il capo della Diocesi a ...

Agrigento, il delitto senza un perché nel paese dove nessuno parla

ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AGRIGENTO). Asia annusa un punto preciso del marciapiede tra due ringhiere arrugginite dal tempo. Sbuffa, il pastore tedesco, poi ringhia. Qui, in via Sant'Antonio 25, palazzi ...

