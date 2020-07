Il sindaco di Porto Empedocle spiega la fuga dei migranti: «500 persone ammassate, senza respirare» (Di martedì 28 luglio 2020) La sindaca Ida Carmina, esponente del M5S che guida l’amministrazione comunale di Porto Empedocle, ha spiegato le ragioni dietro alla fuga dei migranti dal centro di accoglienza della cittadina. Da ieri, un numero imprecisato di migranti che aveva raggiunto le coste di Lampedusa nei giorni precedenti sono fuggiti dal centro che li stava momentaneamente ospitando. Ma il primo cittadino denuncia le condizioni di devastazione che hanno fatto da retroterra alla fuga Porto Empedocle. «In quella tensostruttura – ha detto Ida Carmina – i migranti che potevano essere ospitati erano al massimo 100 e, invece, ce n’erano oltre 500». LEGGI ANCHE > Caos migranti in ... Leggi su giornalettismo

