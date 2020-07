Il Senato approva la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo un lungo pomeriggio a Palazzo Madama, iniziato con l’intervento di Giuseppe Conte e concluso con le dichiarazioni di voto, il Senato della Repubblica ha approvato la proposta di proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 15 ottobre. I voti favorevoli 157 sono stati, 125 quelli contrari. Tre, invece, gli astenuti. La scadenza originaria era prevista per il prossimo 31 luglio. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte in Senato proroga lo stato d’emergenza: «Dal 2014 è successo 84 volte su 154» Il Senato, come prevedibile, ha dunque votato favorevolmente nei confronti della proposto di proroga dello ... Leggi su giornalettismo

