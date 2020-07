Il royal look del giorno: la principessa Anna e i segreti della sua pettinatura (Di martedì 28 luglio 2020) Il royal look di luglio 2020 sfoglia la gallery La principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta, si è indignata con il team beauty di The Crown. Pare che per creare la pettinatura di Erin Doherty, l’attrice che la interpreta, gli hair stylist abbiano impiegato fino a due ore al giorno. Solo 15 minuti «Come è possibile?», si è chiesta. «Io impiego solo 15 minuti per pettinarmi». La confidenza è arrivata durante un documentario realizzato ... Leggi su iodonna

IOdonna : Il royal look del giorno. Kitty Spencer, vacanze romane con abiti floreali - NicolettaMoscat : Color blu Royal abbinato al nero o al bianco? Quale preferisci? #royal #bluroyal #trousers #abbigliamentodonna… - vogue_italia : Parata di look reali all'evento preferito di Sua Maestà - IOdonna : Il royal look della settimana. Dalle mascherine tono su tono di Mathilde del Belgio alle scarpe riciclate di Beatri… - IOdonna : Il royal look del giorno. Beatrice di York ha “riciclato” anche le scarpe delle sue nozze -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Il royal look del giorno. Il tour romano di Kitty Spencer in abiti floreali Io Donna Il royal look del giorno: la principessa Anna e i segreti della sua pettinatura

La principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta, si è indignata con il team beauty di The Crown. Pare che per creare la pettinatura di Erin Doherty, l’attrice che la interpreta, gli hair st ...

Il royal look della settimana. Dalle mascherine tono su tono di Mathilde del Belgio alle scarpe riciclate di Beatrice di York

Il “premio” per il royal look della settimana va sicuramente a Mathilde del Belgio che si è distinta per la scelta di indossare mascherine anti-Coronavirus coordinate all’abito. E poi a Beatrice di Yo ...

La principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta, si è indignata con il team beauty di The Crown. Pare che per creare la pettinatura di Erin Doherty, l’attrice che la interpreta, gli hair st ...Il “premio” per il royal look della settimana va sicuramente a Mathilde del Belgio che si è distinta per la scelta di indossare mascherine anti-Coronavirus coordinate all’abito. E poi a Beatrice di Yo ...