Il risultato pazzesco di Pierluigi Diaco terremota la Rai: la voce che filtra dai piani altissimi. Un "suicidio" a Viale Mazzini? (Di martedì 28 luglio 2020) Nuovo successo per Pierluigi Diaco. Io e te vola ancora. Ieri - lunedì 27 luglio - la puntata in onda come sempre su Rai 1 ha registrato l' 11.5% con 1.415,00 di share. risultato sorprendente. Eppure quel programma è stato cancellato dai palinsesti di Viale Mazzini della prossima stagione. Una scelta alla luce di queste cifre davvero misteriosa. Adesso, Diaco si gode un altro boom di ascolti e a colpi di share mette tutti in riga. In Rai , stando ad alcune indiscrezioni, nella mattinata di oggi - martedì 28 luglio - si è parlato molto della questione ascolti. E il caso-Diaco - con l'ennesimo successo estivo in tv - gli ascolti della vigilia (arrivati alle 10 sulle scrivanie dei dirigenti) strizzano l'occhio a Io e te. Che però, ... Leggi su liberoquotidiano

