Il retroscena: De Sanctis-Ascoli, ora si può fare (Di martedì 28 luglio 2020) Morgan De Sanctis può lasciare la Roma nel giro un mese, il rapporto non è più quello di prima. L’11 giugno scorso vi avevamo anticipato la proposta dell’Ascoli che poi decide di prendere Bifulco, un altro ex Roma, per il ruolo di direttore sportivo. Ma l’idea De Sanctis resiste, con un ruolo di spessore all’interno del club, e può concretizzarsi nelle prossime settimane. Foto: profilo twitter Roma L'articolo Il retroscena: De Sanctis-Ascoli, ora si può fare proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Roma, retroscena #DeSanctis: doveva diventare direttore sportivo, ora dice addio. Ecco cosa è successo - sportli26181512 : Roma, retroscena De Sanctis: doveva diventare direttore sportivo, ora dice addio. Ecco cosa è successo: Morgan De S… - cmdotcom : #Roma, retroscena #DeSanctis: doveva diventare direttore sportivo, ora dice addio. Ecco cosa è successo… -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Sanctis Il retroscena: De Sanctis-Ascoli, ora si può fare alfredopedulla.com De Sanctis, da nuovo ds della Roma al clamoroso addio! Ecco cosa è successo

Morgan De Sanctis è pronto a dire clamorosamente addio alla Roma, la redazione di calciomercato.com svela i retroscena della situazione. Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli è pronto a dire clamo ...

“VI RACCONTO COME MI HA TRATTATO IL SINDACO”, TUTTA LA VERITÀ DELL’EX ASSESSORE

"Vi racconto come mi ha trattato il Sindaco... perché mi ha revocato le deleghe... e quanto mi é costato il tentativo di ridurre la Tari". Parole dell'ex assessore di Castellalto Valentina Tini che, i ...

Morgan De Sanctis è pronto a dire clamorosamente addio alla Roma, la redazione di calciomercato.com svela i retroscena della situazione. Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli è pronto a dire clamo ..."Vi racconto come mi ha trattato il Sindaco... perché mi ha revocato le deleghe... e quanto mi é costato il tentativo di ridurre la Tari". Parole dell'ex assessore di Castellalto Valentina Tini che, i ...